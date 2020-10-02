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В историю с отравлением Навального вписался Кадыров и начал угрожать

В историю с отравлением Навального вписался Кадыров и начал угрожать
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Президент Чечни предложил представителю оппозиции Алексею Навальному считать, что за организацией его отравления стоит Рамзан Кадыров.

Если бы Алексея Навального хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения его жизни.

Об этом заявил президент Чечни Рамзан Кадыров.

"Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?", - написал он в своем Telegram-канале.

Навальный открыто обвинил Путина в своем отравлении

"Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия", — добавил он.

Что произошло с Навальным?

Утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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Все по теме:

Россия, РФ, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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