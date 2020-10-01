Навальный открыто обвинил Путина в своем отравлении

Российский оппозиционер Алексей Навальный убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.
"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Навальный заявил, что закончив курс лечения в ФРГ, вернется на родину.
"Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", — заявил оппозиционер.
Что произошло с Навальным?
Утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.
После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".
Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.
7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.