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Навальный открыто обвинил Путина в своем отравлении

Навальный открыто обвинил Путина в своем отравлении
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
20 августа представителя оппозиции РФ Алексея Навального отравили ядом группы "Новичок". Накануне своего полного выздоровления политик назвал имя организатора покушения.

Российский оппозиционер Алексей Навальный убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", — подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Навальный заявил, что закончив курс лечения в ФРГ, вернется на родину.

"Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", — заявил оппозиционер.

Что произошло с Навальным?

Утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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