Российскому оппозиционеру Навальному стало плохо в самолете, соратники говорят об отравлении

Во время перелета из Томска в Москву российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо. Самолет с ним сел в Омске. Российский политик находится в реанимации без сознания.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному сегодня стало плохо при перелете из Томска в Москву, сейчас он - в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу",– отметила Ярмыш

"Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - уточнила она.

Ярмыш добавила, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - сообщила пресс-секретарь.





РосСМИ сообщают со ссылкой на представителей больницы, что политик находится в тяжелом состоянии.

По данным Тайга.инфо, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири, он мог собирать материал для нового расследования о депутатах от Единой России, а также встретился с волонтерами.

Как сообщалось, 20 июня Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального по подозрению в клевете.