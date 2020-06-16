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СК РФ открыл очередное дело против Навального

СК РФ открыл очередное дело против Навального
Обновлено 06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В России против Навального возбудили очередное уголовное дело.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального по подозрению в клевете.

Об этом сообщает РБК.

"Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

2 июня Навальный перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - написал он.

Высказывание Навального вызвало широкий резонанс в Сети, так как наряду с сыроваром Олегом Сиротой, дизайнером Артемием Лебедевым, космонавтом Олегом Кононенко и несколькими актерами в ролике снялся ветеран войны Игнат Артеменко.

Через неделю российские СМИ сообщили, что 93-летнему ветерану стало плохо, после того как он узнал об отзыве Навального. Ему диагностировали ишемическую болезнь сердца на нервной почве.

После сообщений родственников в Сети были опубликованы обращения и других ветеранов с осуждением Навального.

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Навальный в своем блоге связал возбуждение этого дела с тем, что у него заканчивается условный срок. "Дело, во-первых, нужно, потому что заканчивается мой второй условный срок, а во-вторых, все самые любимые бонусы: возможность обысков, изъятие техники, допросы, какие-то другие ограничения. Это крайне важно для власти в преддверии новой схватки на региональных выборах", - написал политик.

По его словам, "дело сфабриковано предельно грубо".

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Россия, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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