Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали
Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали
Звонили и жгли файеры: Стерненко с активистами пришел к Зеленскому
Звонили и жгли файеры: Стерненко с активистами пришел к Зеленскому
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

Задержание Уилана: США возмущены вердиктом суда РФ

Задержание Уилана: США возмущены вердиктом суда РФ
Обновлено 02:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Штаты требуют от РФ освободить обвиняемого в шпионаже американца.

Соединенные Штаты выразили возмущение в связи с тайным решением российского суда, признавшего гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже, и выступили с требованием его немедленного освобождения.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном в понедельник.

"Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда признать гражданина США Пола Уилана виновным после тайного судебного разбирательства с использованием секретных доказательств и без создания надлежащих условий для свидетелей", - отметили в американском ведомстве.

В связи с этим в Госдепе выразили "серьезную обеспокоенность тем, что господин Уилан был лишен гарантий справедливого судебного разбирательства, которые Россия обязана предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека".

Как подчеркнули в Вашингтоне, Пол Уилан подвергается "ужасному обращению" со стороны российских властей.

"Россия не обеспечила господину Уилану справедливое судебное разбирательство в независимом и беспристрастном суде. Во время его содержания под стражей власти РФ подвергали его жизнь риску, игнорируя заболевания, которым он давно страдает, и бессовестно удерживали его в изоляции от родных и близких. Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана", - заявили в Государственном департаменте США.

"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву

Как сообщалось ранее, Пол Уилан, который имеет гражданство четырех стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан во время пребывания в Москве 28 декабря 2018 года. Российские власти обвинили его в "проведении шпионской акции".

Сам Уилан во время так называемых судебных процессов не признал своей вины и заявлял об угрозах со стороны следователей. Кроме того, он неоднократно жаловался, что не имел доступа к душу в течение нескольких недель, не имел доступа к врачам.

Официальный Вашингтон последовательно требует от Москвы освобождения гражданина США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Пол Уилан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
02 Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате
03 Женский алкоголизм: главные причины
04 Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
05 "Взгляд за пределы мира": Xiaomi готовит новый флагман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;СН&quot; поддержит программу действий правительства
"СН" поддержит программу действий правительства
&quot;Поздравление&quot; с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: &quot;Мой особенный день&quot;
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: "Мой особенный день"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь