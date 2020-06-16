Задержание Уилана: США возмущены вердиктом суда РФ

Штаты требуют от РФ освободить обвиняемого в шпионаже американца.

Соединенные Штаты выразили возмущение в связи с тайным решением российского суда, признавшего гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже, и выступили с требованием его немедленного освобождения.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном в понедельник.

"Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда признать гражданина США Пола Уилана виновным после тайного судебного разбирательства с использованием секретных доказательств и без создания надлежащих условий для свидетелей", - отметили в американском ведомстве.

В связи с этим в Госдепе выразили "серьезную обеспокоенность тем, что господин Уилан был лишен гарантий справедливого судебного разбирательства, которые Россия обязана предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека".

Как подчеркнули в Вашингтоне, Пол Уилан подвергается "ужасному обращению" со стороны российских властей.

"Россия не обеспечила господину Уилану справедливое судебное разбирательство в независимом и беспристрастном суде. Во время его содержания под стражей власти РФ подвергали его жизнь риску, игнорируя заболевания, которым он давно страдает, и бессовестно удерживали его в изоляции от родных и близких. Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана", - заявили в Государственном департаменте США.

Как сообщалось ранее, Пол Уилан, который имеет гражданство четырех стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан во время пребывания в Москве 28 декабря 2018 года. Российские власти обвинили его в "проведении шпионской акции".

Сам Уилан во время так называемых судебных процессов не признал своей вины и заявлял об угрозах со стороны следователей. Кроме того, он неоднократно жаловался, что не имел доступа к душу в течение нескольких недель, не имел доступа к врачам.

Официальный Вашингтон последовательно требует от Москвы освобождения гражданина США.