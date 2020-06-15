Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Суд отправил Стерненко под домашний арест
Суд отправил Стерненко под домашний арест
В УЗ открыли продажу билетов еще на четыре поезда
В УЗ открыли продажу билетов еще на четыре поезда
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву

"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
Обновлено 23:44 Пн, 15 Июнь 2020 Телеграф Украинская правда
Россия обиделась на троллинг СБУ возле посольства.

Москва направила ноту протеста Киеву из-за "поздравления" с Днем России со стороны Службы безопасности, которое должно напоминать стране-агрессору об отношении украинцев к ней.

Об этом сообщает ТАСС.

Россияне заявили, что плакат и патриотический мурал СБУ "мешает нормальным условиям работы диппредставительств и нарушает их спокойствие".

12 июня СБУ разместила у нескольких дипломатических учреждений РФ в Украине особенные билборды.

Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ, а в Харькове - "хороший патриотический мурал".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Россия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
02 Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
03 Женский алкоголизм: главные причины
04 "Взгляд за пределы мира": Xiaomi готовит новый флагман
05 Праймериз перед местными выборами: в "СН" поделились деталями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;СН&quot; поддержит программу действий правительства
"СН" поддержит программу действий правительства
&quot;Поздравление&quot; с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: &quot;Мой особенный день&quot;
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: "Мой особенный день"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь