"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву

Россия обиделась на троллинг СБУ возле посольства.

Москва направила ноту протеста Киеву из-за "поздравления" с Днем России со стороны Службы безопасности, которое должно напоминать стране-агрессору об отношении украинцев к ней.

Об этом сообщает ТАСС.

Россияне заявили, что плакат и патриотический мурал СБУ "мешает нормальным условиям работы диппредставительств и нарушает их спокойствие".

12 июня СБУ разместила у нескольких дипломатических учреждений РФ в Украине особенные билборды.

Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ, а в Харькове - "хороший патриотический мурал".