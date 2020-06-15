"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву

Москва направила ноту протеста Киеву из-за "поздравления" с Днем России со стороны Службы безопасности, которое должно напоминать стране-агрессору об отношении украинцев к ней.
Об этом сообщает ТАСС.
Россияне заявили, что плакат и патриотический мурал СБУ "мешает нормальным условиям работы диппредставительств и нарушает их спокойствие".
12 июня СБУ разместила у нескольких дипломатических учреждений РФ в Украине особенные билборды.
Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ, а в Харькове - "хороший патриотический мурал".