Российская журналистка сожгла себя и обвинила в своей гибели РФ

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания МВД из-за обысков по делу "Открытой России".

Жительница Нижнего Новгорода подожгла себя у здания полиции, сообщают СМИ. Медики пытались спасти ее, но было слишком поздно.

Об этом сообщает Telegram-канал BAZA

Отмечается, что погибшей является главный редактор местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина. На ее странице в Facebook было обнародовано предсмертное послание.

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", - написала журналистка.

"Очень жаль семью. Не стоило поступать так. РФ того не стоит","Боже мой! Этого не может быть! Ира!!!", "Ирочка, прости", - пишут пользователи сети.

По данным МЧС, все произошло примерно в 15:30 по адресу: улица Горького, 71. Приехав, спасатели обнаружили обожженный труп.