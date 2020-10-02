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Российская журналистка сожгла себя и обвинила в своей гибели РФ

Российская журналистка сожгла себя и обвинила в своей гибели РФ
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания МВД из-за обысков по делу "Открытой России".

Жительница Нижнего Новгорода подожгла себя у здания полиции, сообщают СМИ. Медики пытались спасти ее, но было слишком поздно.

Об этом сообщает Telegram-канал BAZA

Отмечается, что погибшей является главный редактор местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина. На ее странице в Facebook было обнародовано предсмертное послание.

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", - написала журналистка.

"Очень жаль семью. Не стоило поступать так. РФ того не стоит","Боже мой! Этого не может быть! Ира!!!", "Ирочка, прости", - пишут пользователи сети.

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По данным МЧС, все произошло примерно в 15:30 по адресу: улица Горького, 71. Приехав, спасатели обнаружили обожженный труп.

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Россия, РФ, Ирина Славина.

Автор:

Телеграф
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