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Суббота, 10.10.2020
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У Путина лопнуло терпение? В сети обсуждают видео жестокого разгона митингующих в Хабаровске
14:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Хабаровске силовики жестко задержали демонстрантов, вышедших на очередную акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

"В Хабаровске силовики разогнали участников акции в поддержку Сергея Фургала, применив грубую силу. По некоторым данным, один из задержанных находится в автозаке без сознания. Количество задержанных на данный момент неизвестно", - пишет ОВД-Инфо в Твиттер. 

Действия силовиков вызвали волну возмущения.

"Росгвардия и ОМОН стариков, священника, женщин, дубинками и электрошокерами загнали в автозаки. В лучших традициях сталинских "дедов", - пишут пользователи сети. 

"На очереди - Беларусь с мирно ходящими против диктатора", - отмечают они. 

По информации местного издания Dvhab, всего на митинг вышли "несколько сотен" человек, к 16:30 по местному времени (9:30 по Киеву) 25 из них задержали. 

Ближе к вечеру люди вновь начали собираться на площади перед "Белым домом"

"Сейчас людей на площади, кажется, больше, чем днем", - сообщило издание в 20:30 (13:30 по Киеву) 

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.   

20 июля российский президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".

С тех пор жители города проводят ежедневные акции протеста, самые многочисленные из них собираются по субботам. 

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Россия, Протесты, Хабаровск.

Автор:

Телеграф
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