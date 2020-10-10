У Путина лопнуло терпение? В сети обсуждают видео жестокого разгона митингующих в Хабаровске

В Хабаровске силовики жестко задержали демонстрантов, вышедших на очередную акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

"В Хабаровске силовики разогнали участников акции в поддержку Сергея Фургала, применив грубую силу. По некоторым данным, один из задержанных находится в автозаке без сознания. Количество задержанных на данный момент неизвестно", - пишет ОВД-Инфо в Твиттер.

В Хабаровске силовики разогнали участников акции в поддержку Сергея Фургала, применив грубую силу. По некоторым данным, один из задержанных находится в автозаке без сознания. Количество задержанных на данный момент неизвестно. Видео: @teamnavalnykhv pic.twitter.com/OVF0uJA44s — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 10, 2020

Действия силовиков вызвали волну возмущения.

"Росгвардия и ОМОН стариков, священника, женщин, дубинками и электрошокерами загнали в автозаки. В лучших традициях сталинских "дедов", - пишут пользователи сети.

Вот и всё! В Хабаровске началось жёсткое подавление протестов.

Росгвардия и ОМОН стариков, священника, женщин, дубинками и электрошокерами загнали в автозаки. В лучших традициях сталинских "дедов". Ну что, доходились с шариками и плакатиками против бесчеловечного режима? pic.twitter.com/ZKAKoHqboR — Մιtαuskαs (@A_Vit_) October 10, 2020

"На очереди - Беларусь с мирно ходящими против диктатора", - отмечают они.

По информации местного издания Dvhab, всего на митинг вышли "несколько сотен" человек, к 16:30 по местному времени (9:30 по Киеву) 25 из них задержали.

Ближе к вечеру люди вновь начали собираться на площади перед "Белым домом"

"Сейчас людей на площади, кажется, больше, чем днем", - сообщило издание в 20:30 (13:30 по Киеву)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

20 июля российский президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".

С тех пор жители города проводят ежедневные акции протеста, самые многочисленные из них собираются по субботам.