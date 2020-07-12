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В Хабаровске тысячи россиян протестовали против ареста губернатора

В Хабаровске тысячи россиян протестовали против ареста губернатора
02:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Хабаровске на российском Дальнем Востоке прошла акция в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В несогласованном митинге в субботу, 11 июля, приняли участие десятки тысяч человек. Они скандировали: “Это наш край!”, “Свободу Фургалу!”, “Уходи, Москва!”, “Мы здесь, власть!”, пишет DW.

По неофициальным данным, в акции приняли участие до 35 тыс. человек. Пресс-служба регионального управления МВД сообщила об участии “от 10 до 12 тыс. человек”.

Сначала местные власти попытались не допустить проведение акции и перекрыли центральную площадь города металлической оградой из-за якобы проведения дезинфекции. Однако протестующие убрали забор, выйдя на площадь. Затем они прошли по центральной улице города. После этого состоялся митинг у здания правительства Хабаровского края.

Тысячи людей во время акции подписали петицию в защиту Сергея Фургала, сообщает местное издание DVhab.ru. Среди участников митинга были как молодые люди, так и представители старшего поколения, большинство — без масок. По данным местных СМИ, на улицы вышли не только жители Хабаровска, но и пригородов. Полиция наблюдала за акцией, ее сотрудники сопровождали колонну на некоторых участках. Акция продолжалась более 4 часов и завершилась без инцидентов и задержаний.

Накануне в соцсетях и через объявления на подъездах домов распространяли призыв выйти на митинг в защиту Фургала. Ранее в тот же день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте действующего губернатора Хабаровского края. Фургала отправили в СИЗО по 9 сентября 2020 года. По словам адвоката Фургала Бориса Кожемякина, во время судебного заседания губернатор отверг все обвинения и заявил о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургала начал политическую карьеру в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии Владимира Жириновского — ЛДПР. С 2007 по 2018 годы был депутатом трех созывов Государственной думы России. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургала с большим преимуществом победил представителя “Единой России”, тогдашнего главу региона Вячеслава Шпорта.

9 июля 2020 года Сергея Фургала задержали в Хабаровске и доставили в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенного в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По данным Следственного комитета РФ, его проверяют на причастность и к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

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Протест, РФ, Хабаровск.

Автор:

Телеграф
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