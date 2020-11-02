Не находит себе места: назван главный страх Путина

Хозяин Кремля Владимир Путин боится, что на президентских выборах в США победит сторонник жестких санкций против России Джо Байден.

Такую точку зрения озвучил журналист Иван Яковина в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в Кремле уже уверены, что победит именно Байден и Путин не хочет раздражать президента США в первые дни после его победы. Главная задача российского президента на данный момент – добиться того, чтобы Байден не ввел «адские санкции» против России в случае своей победы.

По словам Яковины, из-за этого Путин сейчас сильно волнуется и суетится.

«Он прямо не знает, куда себя деть. Российский президент, кажется, просто боится», - считает журналист.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. На последних дебатах действующий американский президент Дональд Трамп и его соперник Джо Байден вспомнили об Украине.