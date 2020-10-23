На дебатах Байдена и Трампа вспомнили об Украине

На последних дебатах переб выборами Трамп призвал думать об Украине, а Байден заявил, что действовал в отношении нашей страны "безупречно".

На вторых дебатах, которые состоялись в США накануне выборов в ночь на 23 октября, два претендента на главный пост страны Дональд Трамп и Джо Байден в ходе обсуждения национальных вопросов не забыли и об Украине.

Оба кандидата обменялись "любезностями", обсуждая тему безопасности и вмешательства в ход выборов других стран, обвинили друг друга в получении денег от России. Естественно, и действующий президент, и его соперник заявили, что никогда этого не делали. Также Трамп призвал американцев подумать об Украине и других странах, так как никто, кроме него, не относился к России жестче.

Глава Белого дома упрекнул Байдена в том, что он якобы имел процент от бизнеса своего сына, Хантера, в Китае и Украине. Речь, в частности, о газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой до недавнего времени входил Хантер Байден, и которая была в зоне внимания украинской генпрокуратуры. Байдена обвиняют в том, что он пытался в 2016-м году повлиять на увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина и тем самым помочь сыну.

Бывший экс-вице-президент США отмел обвинения в коррупции и заявил, что в деятельность украинской компании Burisma, "не было ничего неэтичного", а он действовал в отношении Украины "безупречно" и всегда реализовывал политику Соединенных Штатов.

Украинским вопросом Байден попытался уколоть Трампа. "Кто и попал в беду, то это именно он (Трамп - ред.), пытаясь подкупить украинское правительство, чтобы там сказали что-то негативное обо мне", - сказал Байден, вспомнив про скандальные записи разговора Трампа с Зеленским.

Как сообщал "Телеграф", в разгар предвыборной гонки Дональд Трамп перенес коронавирус. Перед вторыми дебатами он, как и его оппонент Джо Байден сдали тесты на COVID-19, у обоих результаты были отрицательные.