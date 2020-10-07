Коронавирус у Трампа: Байден предложил отказаться от дебатов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что ему и Дональду Трампу не стоит проводить дебаты до тех пор, пока президент США не излечится от COVID-19

Байден во время выступления в Национальном военном парке в Геттисберге, штат Пенсильвания, сказал, что с нетерпением ждет возможности провести следующие дебаты, но отмечает, что "нам придется следовать очень строгим правилам".

"Я думаю, что если у него (Трампа, - ред.) все еще есть COVID, то нам не следует проводить их", - отметил Байден.

Следующие дебаты запланированы на 15 октября, а третьи - на 22 октября.

В предвыборной кампании Байдена говорится, что ранее во вторник он сдал еще один тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.

Что касается выздоровления Трампа, его врач Шон Конли сообщил, что президент провел "спокойную" ночь в Белом доме и "не сообщает о симптомах".

Как сообщалось ранее, Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом спустя два дня после получения положительного теста на COVID-19.