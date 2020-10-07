Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе
Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе
Война за Нагорный Карабах: Азербайджан заявил об обстреле Арменией крупного нефтепровода
Война за Нагорный Карабах: Азербайджан заявил об обстреле Арменией крупного нефтепровода
Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
В сборной Украины вспышка коронавируса: кто из игроков заболел
В сборной Украины вспышка коронавируса: кто из игроков заболел

Коронавирус у Трампа: Байден предложил отказаться от дебатов

Коронавирус у Трампа: Байден предложил отказаться от дебатов
Обновлено 03:41 Сегодня Телеграф AP
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что ему и Дональду Трампу не стоит проводить дебаты до тех пор, пока президент США не излечится от COVID-19

Байден во время выступления в Национальном военном парке в Геттисберге, штат Пенсильвания, сказал, что с нетерпением ждет возможности провести следующие дебаты, но отмечает, что "нам придется следовать очень строгим правилам". 

"Я думаю, что если у него (Трампа, - ред.) все еще есть COVID, то нам не следует проводить их", - отметил Байден.  

Следующие дебаты запланированы на 15 октября, а третьи - на 22 октября.

В предвыборной кампании Байдена говорится, что ранее во вторник он сдал еще один тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.

Что касается выздоровления Трампа, его врач Шон Конли сообщил, что президент провел "спокойную" ночь в Белом доме и "не сообщает о симптомах".

Как сообщалось ранее, Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом спустя два дня после получения положительного теста на COVID-19. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
02 Стало известно, чем отравили Навального: результаты экспертизы
03 Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
04 Появились впечатляющие фото с передовой боевых действий на Донбассе
05 Зеленского подняли на смех из-за визита Медведчука к Путину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это же шедевр: &quot;рэп&quot; Ильи Кивы насмешил сеть (видео)
Это же шедевр: "рэп" Ильи Кивы насмешил сеть (видео)
В Полтаве на светофоре столкнулось пять машин: видео момента масштабной ДТП
В Полтаве на светофоре столкнулось пять машин: видео момента масштабной ДТП
Коронавирус у Трампа: Байден предложил отказаться от дебатов
Коронавирус у Трампа: Байден предложил отказаться от дебатов
Стоит ли жить в паре только ради детей и как при этом быть счастливым? Совет известного психолога
Стоит ли жить в паре только ради детей и как при этом быть счастливым? Совет известного психолога
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь