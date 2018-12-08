Скачать
Суббота, 08.12.2018

Дочь Путина впервые показали по росТВ (Видео)

В эфире российского государственного телеканала "Россия-1" впервые появилась младшая дочь президента страны Владимира Путина – Екатерина Тихонова.  Соответствующий сюжет был показан в программе "Вести". Дочь хозяина Кремля представили как руководителя НИР "Инопрактика" и заместителя директора Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета. Сюжет был посвящен технологиям. В самом интервью тема ее предполагаемого родства с Путиным не затрагивается. Тихонова рассказывает об одном из проектов. О том, что Тихонова является младшей дочерью Путина, писало агентство Reuters. Так же об этом в интервью агентству Bloomberg сказал и глава банка ВТБ Андрей Костин. Дочь президента России Тихонова упомянута и в документах Министерства финансов США о введении очередных санкций против ближайшего окружения Путина. Однако президент в ответ на вопрос о том, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это, сославшись на соображения безопасности.
24tv.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

РФ, Владимир Путин, Дочь Путина, Екатерина Тихонова.
10:58 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь