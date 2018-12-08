Дочь Путина впервые показали по росТВ (Видео)

В эфире российского государственного телеканала "Россия-1" впервые появилась младшая дочь президента страны Владимира Путина – Екатерина Тихонова. Соответствующий сюжет был показан в программе "Вести". Дочь хозяина Кремля представили как руководителя НИР "Инопрактика" и заместителя директора Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета. Сюжет был посвящен технологиям. В самом интервью тема ее предполагаемого родства с Путиным не затрагивается. Тихонова рассказывает об одном из проектов. О том, что Тихонова является младшей дочерью Путина, писало агентство Reuters. Так же об этом в интервью агентству Bloomberg сказал и глава банка ВТБ Андрей Костин. Дочь президента России Тихонова упомянута и в документах Министерства финансов США о введении очередных санкций против ближайшего окружения Путина. Однако президент в ответ на вопрос о том, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это, сославшись на соображения безопасности.