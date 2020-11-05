Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть

Президент России Владимир Путин впервые за длительное время появился на публике после того, как несколько месяцев прятался в бункере.

Впрочем, публичный выход главы РФ вызвал сразу несколько вопросов. В частности, Путин общался с детьми без маски и социальной дистанцииу, несмотря на коронавирусные антирекорды, которые ежедневно устанавливает Россия.

На одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой.

"Может быть уже пора правую руку при помощи какого-нибудь шнурка, продернутого под пальто, соединить с левой?", - с сарказмом предлагают в сети.

В комментариях предположили, что такие действия могут быть следствием апраксии - нарушения целенаправленных движений при сохранности составляющих их элементарных движений. Апраксия возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга или проводящих путей мозолистого тела.

Как сообщал "Телеграф", с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). В окружении президента РФ его поведение сочли трусливым и, по словам наших собеседников, авторитет Путина существенно упал.