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Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом

Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом
20:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который с начала пандемии коронавируса "спрятался" в своей резиденции в Ново-Огарево и не покидал ее до недавнего времени, наконец вышел в свет.

Об этом рассказала журналистка Елена Рыковцева в своем Фейсбуке.

Она была очень удивлена как "наш дистанционный затворник (Путин) вдруг стал разгуливать в самый разгар второй мировой волны (коронавируса) с толпами живых людей безо всякой защиты".

Сам российский президент был без маски, не говоря уже о перчатках, также и дети, с которыми он общался были без средств защиты.

"Едва ли всю эту молодежь вповалку с министрами 14 дней выдерживали в подмосковном карантине", - отмечает журналистка.

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По ее словам это очень плохой "антивоспитательный антипротивоэпидемиологический эффект".

"Как после такого заставить страну предохраняться? Никак", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Путин боится, что на президентских выборах в США победит Джо Байден.

Читайте также в материале "Телеграф": Кому раздумывает передать власть Владимир Путин.

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Россия, Владимир Путин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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