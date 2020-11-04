Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который с начала пандемии коронавируса "спрятался" в своей резиденции в Ново-Огарево и не покидал ее до недавнего времени, наконец вышел в свет.

Об этом рассказала журналистка Елена Рыковцева в своем Фейсбуке.

Она была очень удивлена как "наш дистанционный затворник (Путин) вдруг стал разгуливать в самый разгар второй мировой волны (коронавируса) с толпами живых людей безо всякой защиты".

Сам российский президент был без маски, не говоря уже о перчатках, также и дети, с которыми он общался были без средств защиты.

"Едва ли всю эту молодежь вповалку с министрами 14 дней выдерживали в подмосковном карантине", - отмечает журналистка.

По ее словам это очень плохой "антивоспитательный антипротивоэпидемиологический эффект".

"Как после такого заставить страну предохраняться? Никак", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Путин боится, что на президентских выборах в США победит Джо Байден.

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