Совершил настоящий "каминг-аут". Пандемия показала главное качество Путина, считает эксперт

За месяцы с момента начала пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин практически не показывался на публике, продемонстрировав тем самым свою трусость.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал российский социолог Игорь Эйдман.

Пандемия показала, что главное качество Путина - патологическая трусость. Она определяет все остальное.

Множество мировых лидеров переболели коронавирусом, но никто из них не стал прятаться от инфекции.

Путин панически месяцами скрывался в бункере, посетители которого обязаны сидеть неделями в карантине, а потом проходить какой-то "дезинфекционный коридор". Но диктаторам трусость не помеха. Сталин тоже был патологическим трусом, страшно боялся покушений, подозревал подобострастное окружение в измене, опасался летать на самолётах, посещать фронт.

Путин активно рекламирует некую вакцину, которой уже привилась его дочь, заставляет прививаться своих чиновников. Но сам привиться боится, несмотря на то, что это было бы лучшей рекламой его затеи. Ведь патологический страх сильнее выгоды.