Путин серьезно болен и уйдет уже в январе 2021 года: на Западе озвучили прогноз

Хозяин Кремля Владимир Путин собирается уйти в отставку в январе будущего года.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в Москве.

68-летний президент России якобы страдает болезнью Паркинсона и именно поэтому он будет вынужден покинуть свой пост. Журналисты обратили внимание, что на недавних видео ноги сидящего Путина постоянно двигались, а сам он сильно сжимал подлокотник кресла. Обратил на себя внимание и тот факт, что пальцы Путина подергивались, когда он держал ручку и кружку.

По информации журналистов, оставить президентский пост Путина уговорили дочери и гимнастка Алина Кабаева, с которой ему приписывают роман.

Еще одним доказательством возможной отставки российского президента может служить и внесенный в Госдуму РФ законопроект, который обеспечит Путину пожизненную неприкосновенность.

Известный политический аналитик Валерий Соловей пояснил, что семья действительно оказывает серьезное влияние на хозяина Кремля. Он предполагает, что в ближайшее время Путин назначит нового премьер-министра, а о намерениях покинуть пост объявит в начале 2021 года. При этом ранее Соловей заявлял, что Путин может передать власть своей дочери Катерине.

Стоит отметить, что 4 ноября Путин впервые за долгое время появился на публике. На одном из видео было заметно, что правая рука российского президента практически не двигается, что породило массу домыслов о его болезни.