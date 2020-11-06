В сети обсуждают слухи о скором уходе Путина: что говорят в Кремле

В сети появилась информация будто президент РФ Владимир Путин тяжело болен и планирует сложить полномочия в 2021 году. Причиной называют болезнь Паркинсона.
Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков эти слухи опровергает.
"Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", - рассказал Песков журналистам.
Однако пользователи сети уже начали подшучивать над этим заявлением.
"Я ещё сомневалась насчёт слухов о болезни Путина, но тут вдруг Песков заявил, что Путин совершенно здоров. Какие вам ещё нужны доказательства?", - пишут в сети.
Я ещё сомневалась насчёт слухов о болезни Путина, но тут вдруг Песков заявил, что Путин совершенно здоров.
Какие вам ещё нужны доказательства?
— тётя Роза (@Anakoyher) November 6, 2020
Путин: Я устал, я Паркинсон pic.twitter.com/lqdaiFqlbq
— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) November 6, 2020
путин уйдет, а вместо него придет кЛоН https://t.co/34u67FoT2K
— господин огурец (@_mozhno_nenado) November 6, 2020
Также пользователи сети припомнили о слухах о связях российского президента с гимнасткой Алиной Кабаевой.
Желтая британская The Sun пишет, что Путин уйдет из-за Паркинсона.
А ведь мог уйти гораздо раньше из-за Кабаевой, пожить как нормальный человек для себя и семьи. Теперь будет сидеть сенатором с трясущимися руками под смешки.
Власть - худший из наркотиков.https://t.co/THFhr5HqFB pic.twitter.com/12FCrCvykx
— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 6, 2020
Как сообщалось ранее, аналитики заявляли, что преемником Путина может стать его дочь Екатерина Тихонова.