В сети обсуждают слухи о скором уходе Путина: что говорят в Кремле

В сети появилась информация будто президент РФ Владимир Путин тяжело болен и планирует сложить полномочия в 2021 году. Причиной называют болезнь Паркинсона.

Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков эти слухи опровергает.

"Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", - рассказал Песков журналистам.

Однако пользователи сети уже начали подшучивать над этим заявлением.

"Я ещё сомневалась насчёт слухов о болезни Путина, но тут вдруг Песков заявил, что Путин совершенно здоров. Какие вам ещё нужны доказательства?", - пишут в сети.

Я ещё сомневалась насчёт слухов о болезни Путина, но тут вдруг Песков заявил, что Путин совершенно здоров.

Какие вам ещё нужны доказательства? — тётя Роза (@Anakoyher) November 6, 2020

путин уйдет, а вместо него придет кЛоН https://t.co/34u67FoT2K — господин огурец (@_mozhno_nenado) November 6, 2020

Также пользователи сети припомнили о слухах о связях российского президента с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Желтая британская The Sun пишет, что Путин уйдет из-за Паркинсона.

А ведь мог уйти гораздо раньше из-за Кабаевой, пожить как нормальный человек для себя и семьи. Теперь будет сидеть сенатором с трясущимися руками под смешки.

Власть - худший из наркотиков.https://t.co/THFhr5HqFB pic.twitter.com/12FCrCvykx — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 6, 2020

Как сообщалось ранее, аналитики заявляли, что преемником Путина может стать его дочь Екатерина Тихонова.