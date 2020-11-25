В России нашли «внебрачную» дочь Путина

Российское издание "Проект" опубликовало резонансное расследование. Там заявляют, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть несовершеннолетняя дочь от Светланы Кривоногих.

Сообщается, что Путин и Кривоногих познакомились еще до того, как он стал президентом - весной 1999 года, когда Путин занимал пост директора ФСБ. Как минимум один раз женщина находилась на борту самолета, в котором летел глава государства.

По утверждению издания, у Кривоногих есть дочь 2003 года рождения.

"В копиях документов, отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество - Владимировна", - сказано в материале "Проекта".

Несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, она феноменально похожа на президента Путина. Сходство ее дочери и президента эксперт оценил в 70%.

На фото предполагаемая дочь Владимира Путина - Елизавета Кривоногих

В 2000 году Кривоногих окончила университет, после чего стала акционером нескольких крупных компаний, среди которых был банк "Россия". Светлана Кривоногих, владеет 2,8% акций этого банка.

Банк "Россия" входит в число крупнейших кредитных организаций в России. Основным акционером банка является Юрий Ковальчук, которого относят к близким друзьям Путина.

Сейчас Светлана Кривоногих живет на Каменном острове в Санкт-Петербурге. В этом районе, по утверждению издания "Проект", проживают близкие к Путину люди: бизнесмены Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко и совладелец банка "Россия" Николай Шамалов.

На фото Светлана Кривоногих

"Поток из активов и собственности, продолжающий литься на семью Кривоногих, лишь подтверждает версию о том, что эти люди очень важны президенту", - говорится в расследовании Проекта.