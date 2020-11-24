Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество: прогноз синоптика
Ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество: прогноз синоптика
Итоги дня 24 ноября: выплаты для ФЛП и новый виток скандала между Украиной и Венгрией
Итоги дня 24 ноября: выплаты для ФЛП и новый виток скандала между Украиной и Венгрией
Не считаю себя красивой: звезда сериала "Ферзевый гамбит" ошарашила признанием
Не считаю себя красивой: звезда сериала "Ферзевый гамбит" ошарашила признанием
"Барселона" вторым составом разгромила "Динамо" в Киеве: обзор матча и видео голов
"Барселона" вторым составом разгромила "Динамо" в Киеве: обзор матча и видео голов

Получает по два миллиона в день: стало известно о заработках предполагаемой любовницы Путина

Получает по два миллиона в день: стало известно о заработках предполагаемой любовницы Путина
23:07 Вт, 24 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер

В СМИ много лет ходят слухи о том, что российская спортсменка и политик Алина Кабаева является любовницей президента Владимира Путина. Таблоиды писали, что в мае 2019 она родила ему двойню. Но официального подтверждения этой информации не было.

Сейчас же The Insider выяснил, сколько она зарабатывает. 

В далеком 2001 году Кабаева впервые засветилась на совместном фото с Путиным. В том же году она вошла высший совет партии "Единая Россия". 

В 2007 году она стала депутатом Госдумы, где и работала до 2014 года. За это время ее доход составлял около 10 млн рублей в год (3,7 млн грн). 

По данным издания, после ухода из парламента, Кабаева заняла пост главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ), среди акционеров которой олигарх Юрий Ковальчук - бывший партнер Путина по кооперативу "Озеро". 

НМГ не публикует годовые отчеты, поэтому информация о доходе Кабаевой за это время неизвестно. Впрочем, в 2018 году в публичный доступ попала база Федеральной налоговой базы, из которой следует, что официально спортсменка получила за год 785,4 миллиона рублей (295,2 млн грн). The Insider отмечает, что эти данные удалось подтвердить. 

Издание приводит в сравнение членов правления "Газпрома", которые в среднем получают 110 млн рублей в год (41,3 млн грн).  

НМГ владеет акциями РЕН-ТВ, Первого канала, СТС, Пятого канала, "Известий" и "Спорт-Экспресса", получающих государственные субсидии.  

Подтвержденных данных о том, почему же гимнастка заняла пост главы крупнейшего медиахолдинга нет, как и публичной информации о связях с Путиным. Впрочем, семья Кабаевых получает доход не только от НМГ. 

Мама спортсменки Любовь Кабаева, согласно информации издания, руководит физкультурно-оздоровительным комплексом "Кунцево". Она сдает площади в аренду Москомспорту и "Роснефти", которая управляется близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом.

Сестра Алины Лейсан Кабаева владеет ООО "Резерв-М" с 2010. Компания ей перешла от АО "Финансовые Системы", которую связывают с семьей министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы "Ростеха" Станиславом Чемезовым.

Как сообщает The Insider, помимо того Лейсан Кабаева получила квартиру на улице Версаевой от Григория Баевского - подчиненного Ротенберга 

Бабушке Кабаевой Анне Зацепиной от все того же Баевского достался дом и участок в элитном поселке Успенское в Подмосковье, пишет издание.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появился прогноз, что Путин уйдет в январе 2021 года. Причиной послужит то, что российский президент якобы тяжело болен.

Впрочем пресс-секретарь Кремля информацию о тяжелой болезни Путина отвергает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Алина Кабаева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 «Бабка, ты рот закрой»: в трамвае в Одессе устроили скандал из-за языка (видео)
02 В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло
03 В Карабахе подорвали воинскую часть: появилось видео, как армянские военные уходят из Кельбаджарского района
04 Возлюбленная Немцова подробно рассказала о последних минутах жизни политика
05 Пообещал - сделал: Моуринью купил своему игроку мяса на £500 (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Касается каждого: в Украине вступили в силу изменения ПДД
Касается каждого: в Украине вступили в силу изменения ПДД
Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)
Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)
В Карабахе подорвали воинскую часть: появилось видео, как армянские военные уходят из Кельбаджарского района
В Карабахе подорвали воинскую часть: появилось видео, как армянские военные уходят из Кельбаджарского района
Какой праздник 25 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь