Получает по два миллиона в день: стало известно о заработках предполагаемой любовницы Путина

В СМИ много лет ходят слухи о том, что российская спортсменка и политик Алина Кабаева является любовницей президента Владимира Путина. Таблоиды писали, что в мае 2019 она родила ему двойню. Но официального подтверждения этой информации не было.

Сейчас же The Insider выяснил, сколько она зарабатывает.

В далеком 2001 году Кабаева впервые засветилась на совместном фото с Путиным. В том же году она вошла высший совет партии "Единая Россия".

В 2007 году она стала депутатом Госдумы, где и работала до 2014 года. За это время ее доход составлял около 10 млн рублей в год (3,7 млн грн).

По данным издания, после ухода из парламента, Кабаева заняла пост главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ), среди акционеров которой олигарх Юрий Ковальчук - бывший партнер Путина по кооперативу "Озеро".

НМГ не публикует годовые отчеты, поэтому информация о доходе Кабаевой за это время неизвестно. Впрочем, в 2018 году в публичный доступ попала база Федеральной налоговой базы, из которой следует, что официально спортсменка получила за год 785,4 миллиона рублей (295,2 млн грн). The Insider отмечает, что эти данные удалось подтвердить.

Издание приводит в сравнение членов правления "Газпрома", которые в среднем получают 110 млн рублей в год (41,3 млн грн).

НМГ владеет акциями РЕН-ТВ, Первого канала, СТС, Пятого канала, "Известий" и "Спорт-Экспресса", получающих государственные субсидии.

Подтвержденных данных о том, почему же гимнастка заняла пост главы крупнейшего медиахолдинга нет, как и публичной информации о связях с Путиным. Впрочем, семья Кабаевых получает доход не только от НМГ.

Мама спортсменки Любовь Кабаева, согласно информации издания, руководит физкультурно-оздоровительным комплексом "Кунцево". Она сдает площади в аренду Москомспорту и "Роснефти", которая управляется близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом.

Сестра Алины Лейсан Кабаева владеет ООО "Резерв-М" с 2010. Компания ей перешла от АО "Финансовые Системы", которую связывают с семьей министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы "Ростеха" Станиславом Чемезовым.

Как сообщает The Insider, помимо того Лейсан Кабаева получила квартиру на улице Версаевой от Григория Баевского - подчиненного Ротенберга

Бабушке Кабаевой Анне Зацепиной от все того же Баевского достался дом и участок в элитном поселке Успенское в Подмосковье, пишет издание.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появился прогноз, что Путин уйдет в январе 2021 года. Причиной послужит то, что российский президент якобы тяжело болен.

Впрочем пресс-секретарь Кремля информацию о тяжелой болезни Путина отвергает.