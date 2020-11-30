В сети нашли пикантное фото третьей дочери Путина

Российское издание "Проект" опубликовало резонансное расследование. Там заявляют, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть несовершеннолетняя дочь от Светланы Кривоногих - Елизавета Кривоногих.
Предполагается что Елизавета родилась в 2003 году.
Несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, она феноменально похожа на президента Путина.
Сегодня 30 ноября, в социальной сети Twitter появилось пикантное фото дочери президент РФ Владимира Путина - Елизаветы.
"Ладно, вот "*опа дочки Путина", - так звучит подпись к опубликованному фото.
Фото: Twitter
Фото: "Проект"
После шумихи в прессе портретные фотографии из соцсетей Елизавета удалила. Директор центра визуального анализа университета Брэдфорда (Великобритания), профессор Хассан Угайл провел компьютерный анализ и сообщил, что сходство Путина и дочерью Светланы Кривоногих - 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что на снимках - один и тот же человек.
По информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.