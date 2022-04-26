"Кабаева занервничала": Путин вызвал молоденькую фигуристку на "неформальное общение"

Фигуристка поддерживает кровавого диктатора.

Во вторник, 26 апреля, президент рф владимир путин встретился с российскими спортсменами-олимпийцами и отсыпал комплиментов юной фигуристке Камиле Валиевой, которая попалась на допинге в разгар Игр в Пекине.

Об этом сообщает rsport.

Путин рассказал, что Валиева "вывела спорт на высоту настоящего искусства", отметив, что никакой допинг ей не был нужен для этого.

"Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций", – заявил президент рф.

путин также отметил, что 26 апреля у российской фигуристки день рождения и предложил ее поздравить неформально.

"У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно", – добавил путин.

Валиева поблагодарила путина за теплый прием.

"Для меня большая честь в день 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно, спасибо", — цитирует Валиеву sports.ru.

В сети высмеяли "теплый прием" путиным фигуристки, отметив, что где-то занервничала Алина Кабаева (любовница путина, бывшая гимнастка, — Ред.).

В сети высмеяли комплименты путина в адрес Валиевой

Напомним, во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре-2021 Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Спортсменка помогла рф выиграть "золото" в командном первенстве, однако медаль так и не получила, ведь идет расследование. Примечательно, допинг мог попасть в организм спортсменки через таблетки дедушки.

Ранее сообщалось, что Кабаева засветила обручальное кольцо.