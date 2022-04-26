"Кабаєва занервувала": Путін викликав молоденьку фігуристку на "неформальне спілкування"

Фігуристка підтримує кривавого диктатора.

У вівторок, 26 квітня, президент рф володимир путін зустрівся з російськими спортсменами-олімпійцями й відсипав компліментів юній фігуристці Камілі Валієвій, яка попалася на допінгу в розпал Ігор у Пекіні.

Про це повідомляє rsport.

Путін розповів, що Валієва "вивела спорт на висоту справжнього мистецтва", зазначивши, що жодний допінг їй не був потрібний для цього.

"Вона увібрала у свій талант всі найскладніші елементи фігурного катання, його пластику, красу, міць і ніжність. Своєю працею вивела спорт на висоту справжнього мистецтва, такої досконалості неможливо досягти нечесно за допомогою якихось додаткових засобів, маніпуляцій", — заявив президент рф.

Путін також зазначив, що 26 квітня у російської фігуристки день народження і запропонував її привітати неформально.

"У мене ще буде можливість у неформальній частині це зробити додатково", – додав путін.

Валієва подякувала путіну за теплу зустріч.

"Для мене велика честь у день 16-річчя отримувати державну нагороду від президента Російської Федерації. Дякую вам велике, що любите спорт і підтримуєте спортсменів. Для нас це дуже важливо, дякую", — цитує Валієву sports.ru.

У мережі висміяли "теплий прийом" путіним фігуристки, наголосивши, що десь занервувала Аліна Кабаєва (коханка путіна, колишня гімнастка, — Ред.).

У мережі висміяли компліменти путіна на адресу Валієвої

Нагадаємо, під час Олімпіади-2022 у Пекіні стало відомо, що у грудні-2021 Валієва здала позитивну пробу на заборонений препарат триметазидин. Спортсменка допомогла рф виграти "золото" у командній першості, проте медаль так і не отримала, адже йде розслідування. Примітно, що допінг міг потрапити в організм спортсменки через дідусеві таблетки.

Раніше повідомлялося, що Кабаєва засвітила обручку.