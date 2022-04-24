Коханка путіна "засвітила" обручку: у мережі натякнули на добрий для України знак

У коханки путіна Кабаєвої помітили обручку.

У Аліни Кабаєвої, яку вважають коханкою російського диктатора володимира путіна, помітили обручку на безіменному пальці правої руки.

Скріншот із відео виступу російської гімнастки у програмі "Время" від 23 квітня з’явився у соцмережах. Кабаєва була одягнена в рожеву сукню з георгіївською стрічкою на грудях. З прикрас на ній були сережки з перлами та обручка.

Користувачі відразу ж відзначили, що це добрий знак, згадавши, що Гітлер незадовго до свого самогубства також одружився з Євою Браун. Проте, багато хто згадує, що Кабаєва давно ходить з обручкою і це не новина.

Крім того, згадують, що в пресі ходили чутки про вінчання Кабаєвої та путіна на острові Валаам багато років тому.

Також, у коментарях відзначили постарілий вигляд коханки путіна:

"Щось страшна стала і дивлюся ботокс весь із Швейцарії із собою привезла"

"Дивно, як символіка змиває сліди привабливості з лиця"

"А що з мордою у неї сталося?"

Зазначимо, що у Кабаєвої четверо дітей – двоє хлопчиків та дівчинки близнюки, яким по сім років. І вони нібито мешкають у Швейцарії. Передбачуваним батьком є путін, хоча у Кремлі цю інформацію заперечують.

Після початку повномасштабної війни в Україні у Швейцарії наполегливо вимагали депортувати з країни коханку путіна Аліну Кабаєву.