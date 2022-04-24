Рус

Коханка путіна "засвітила" обручку: у мережі натякнули на добрий для України знак

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6737
Припускають, що путін і Кабаєва повінчалися багато років тому Новина оновлена 24 квітня 2022, 11:16
Припускають, що путін і Кабаєва повінчалися багато років тому

У коханки путіна Кабаєвої помітили обручку.

У Аліни Кабаєвої, яку вважають коханкою російського диктатора володимира путіна, помітили обручку на безіменному пальці правої руки.

Скріншот із відео виступу російської гімнастки у програмі "Время" від 23 квітня з’явився у соцмережах. Кабаєва була одягнена в рожеву сукню з георгіївською стрічкою на грудях. З прикрас на ній були сережки з перлами та обручка.

Користувачі відразу ж відзначили, що це добрий знак, згадавши, що Гітлер незадовго до свого самогубства також одружився з Євою Браун. Проте, багато хто згадує, що Кабаєва давно ходить з обручкою і це не новина.

Крім того, згадують, що в пресі ходили чутки про вінчання Кабаєвої та путіна на острові Валаам багато років тому.

Також, у коментарях відзначили постарілий вигляд коханки путіна:

"Щось страшна стала і дивлюся ботокс весь із Швейцарії із собою привезла"

"Дивно, як символіка змиває сліди привабливості з лиця"

"А що з мордою у неї сталося?"

Зазначимо, що у Кабаєвої четверо дітей – двоє хлопчиків та дівчинки близнюки, яким по сім років. І вони нібито мешкають у Швейцарії. Передбачуваним батьком є путін, хоча у Кремлі цю інформацію заперечують.

Після початку повномасштабної війни в Україні у Швейцарії наполегливо вимагали депортувати з країни коханку путіна Аліну Кабаєву.

Теги:
#Росія #Путін #Аліна Кабаєва
Азовсталь
Україна
Збережіть залишки репутації: у Зеленського звернулися до росії та закликали до трьох кроків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Азовсталь
Збережіть залишки репутації: у Зеленського звернулися до росії та закликали до трьох кроків
Дата публікації
Категорія
Арестович упевнений, що активна фаза війни ось-ось закінчиться
"Так може і до Нового року тривати": Арестович поділився новим прогнозом щодо війни
Дата публікації
Категорія
Волонтер продовжував рятувати харків’янку під гул снарядів
Кадри, де волонтер прикриває постраждалу під обстрілом у Харкові, облетіли мережу: що про нього відомо
Дата публікації
Категорія
Кадр з відео
Дідусі розповідали про війну, а тепер відправляють онуків на війну: Зеленський розчулив потужним пасхальним зверненням
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває вже два місяці
Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста