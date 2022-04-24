Любовница путина "засветила" обручальное кольцо: в сети намекнули на хороший для Украины знак

У любовницы путина Кабаевой заметили обручальное кольцо.

У Алины Кабаевой, которую считают любовницей российского диктатора владимира путина, заметили обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Скриншот из видео выступления российской гимнастки в программе "Время" от 23 апреля появился в соцсетях. Кабаева была одета в розовое платье с георгиевской лентой на груди. Из украшений на ней были жемчужные сережки и обручальное кольцо.

Пользователи сразу же отметили, что это хороший знак, вспомнив, что Гитлер незадолго до своего самоубийства также женился на Еве Браун. Однако, многие вспоминают, что Кабаева давно ходит с обручальным кольцом и это не новость.

Кроме того, вспоминают, что в прессе ходили слухи о венчании Кабаевой и путина на острове Валаам много лет назад.

Также, в комментариях отметили постаревший вид любовницы путина:

"Что-то страшная стала и смотрю ботокс весь из Швейцарии с собой привезла"

"Удивительно, как символика смывает следы привлекательности с лица"

"А чё с мордой у неё случилось?"

Отметим, что у Кабаевой четверо детей — двое мальчиков и девочки близнецы, которым по семь лет. И они якобы проживают в Швейцарии. Предполагаемым отцом является путин, хотя в Кремле эту информацию отрицают.

После начала полномасштабной войны в Украине в Швейцарии настойчиво требовали депортировать из страны любовницу путина Алину Кабаеву.