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Дід російської фігуристки Валієвої зізнався у вживанні "допінгу" — ЗМІ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Каміла Валієва Новина оновлена 16 лютого 2022, 12:11
Каміла Валієва

Схоже, у РФ намагаються зробити крайнім родича спортсменки.

У справі про допінг росіянки Камили Валієвої, яку в Україні назвали "чітеркою", стався несподіваний поворот.

Про це повідомляє New York Times.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

За інформацією джерела, дідусь фігуристки, яка на Олімпійських іграх у Пекіні виграла змагання у командній першості, а також лідирує в одиночному катанні після короткої програми, дав свідчення Спортивному арбітражному суду (CAS). Повідомляється, що дідусь Валієвої зізнався, що він вживає триметазидин, який був знайдений у допінг-проблі Каміли. Сторона росіянки натякає, що заборонений препарат міг потрапити до тіла Валієвої випадково від діда, який часто супроводжував спортсменку на тренування та дбав про онуку, доки її мама була на роботі. Крім того, мати фігуристки повідомила, що Каміла приймала гіпоксен для покращення роботи серця.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що Валієва провалила допінг-тест ще на чемпіонаті Росії (грудень 2021). У її пробі було виявлено заборонений триметазидин. Попри це, CAS допустив 15-річну фігуристку до змагань на Олімпіаді.

16 лютого на Іграх у Пекіні вже розіграли кілька комплектів нагород.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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