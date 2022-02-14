Росіянку Валієву допустили до Олімпіади, незважаючи на допінг

Спортивний суд врахував особливий статус Каміли.

Росіянка Каміла Валієва, в допінг-пробі якої було виявлено заборонену речовину "триметазидин", може продовжити змагання на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного Арбітражного Суду (CAS).

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У ніч на 14 лютого CAS виніс вердикт у справі 15-річної росіянки. Усунути представницю Олімпійського комітету Росії (ОКР) від змагань вимагали Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний союз ковзанярів (ISU) та Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА). У підсумку спортивний суд вирішив допустити Валієву до змагань і вона може взяти участь в особистому турнірі, який стартує 15 лютого (коротка програма).

У CAS зазначили, що не стали усувати Валієву від змагань через її особливий статус — фігуристці ще не виповнилося 16 років.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про дивну допінг-пробу Камілі Валієвої. Того ж дня Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) усунула фігуристку, проте вже наступного дня скасувала свій вердикт. Потім МОК, ISU та ВАДА подали апеляцію до CAS. Додамо, що Каміла отримала позитивну пробу на заборонену речовину в грудні 2021 року на російській першості. Валієва разом зі збірною ОКР виграла золоту медаль на Олімпіаді-2022 у командній першості.

14 лютого на Іграх у Пекіні проходить 10-й медальний день.