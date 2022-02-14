Укр

Россиянку Валиеву допустили до Олимпиады, несмотря на допинг

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Камила Валиева Новость обновлена 14 февраля 2022, 09:15
Камила Валиева

Спортивный суд учел особый статус Камилы.

Россиянка Камила Валиева, в допинг-пробе которой было обнаружено запрещенное вещество "триметазидин", может продолжить соревнования на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В ночь на 14-е февраля CAS вынес вердикт в деле 15-летней россиянки. Отстранить представительницу Олимпийского комитета России (ОКР) от соревнований требовали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В итоге спортивный суд решил допустить Валиеву к соревнованиям, и она может принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля (короткая программа).

В CAS отметили, что не стали отстранять Валиеву от соревнований из-за ее особого статуса — фигуристке еще не исполнилось 16 лет.

Напомним, 8 февраля стало известно о странной допинг-пробе Камилы Валиевой. В тот же день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило фигуристку, однако уже на следующий день отменило свой вердикт. Затем МОК, ISU и ВАДА подали апелляцию в CAS. Камила получила положительную пробу на запрещенное вещество в декабре 2021 года на российском первенстве. Валиева вместе со сборной ОКР выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2022 в командном первенстве.

14 февраля на Играх в Пекине проходит 10-й медальный день.

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#Олимпиада 2022 #Фигурное катание
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