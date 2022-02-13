Фигурное катание и бобслей: прямая трансляция 10-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

На Играх пройдет "короткий" день.

В понедельник, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет 10-й игровой день, в рамках которого будет разыграно всего 4 комплекта наград.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

От Украины за медали будут сражаться бобслеистка Лидия Гунько, фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин в танцах на льду и фристайлистки Ольга Полюк и Анастасия Новосад. К слову, Новосад сможет выступить на соревнованиях, если в день стартов сдаст негативный тест на коронавирус. Добавим, из-за коронавируса сборная Украины по фристайлу не сумела выступить в миксте. Кроме того, 14 февраля состоятся командные соревнования среди "летающих лыжников".

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 14 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

03:15. Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец.

05:00. Бобслей, одиночки, женщины.

14:00. Фристайл, акробатика, женщины.

14:06. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины.

Выступления украинцев:

03:15. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. Александра Назарова и Максим Никитин.

03:30. Бобслей. Женщины. Монобоб, третий и четвертый заезды. Лидия Гунько.

09:00. Фристайл. Лыжная акробатика, квалификация. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад

13:00. Фристайл. Лыжная акробатика, финал. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад – в случае преодоления квалификации.

"Телеграф" напоминает, что в предыдущий игровой день состоялись две биатлонные гонки, которые не принесли Украине медалей. К слову, женская гонка преследования завершилась весьма драматично.