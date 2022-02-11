Валиева официально провалила допинг-тест: заберут ли "золото" Олимпиады у России

Юную спортсменку пока не отстранили от участия в Олимпиаде 2022

Российская фигуристка Камила Валиева получила положительный результат на допинг-пробу. В крови спортсменки обнаружили препарат под названием "триметазидин".

Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования, положительный тест чемпионка Европы 2022 года сдала во время чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге (декабрь 2021 года). Также отмечается, что пробу у спортсменки отбирали с участием представителя российского антидопингового агентства (РУСАДА), — пишут российские СМИ.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Так, согласно имеющимся данным, неблагоприятный результат из-за наличия в крови фигуристки запрещенного вещества триметазидин, показала лаборатория WADA в Стокгольме во вторник, 8 февраля. После этого спортсменка была временно отстранена от участия в Олимпиаде с немедленным вступлением в силу указанного решения.

Стоит отметить, что в среду, 9 февраля, Валиева устранение обжаловала в Дисциплинарном антидопинговом комитете, после чего представители комитета РУСАДА все же решили отменить временное отстранение спортсменки и позволили ей продолжить участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Как сообщается в Международном агентстве тестирования, ISU сможет принять решение о дальнейшем участии Валиевой в женском турнире исключительно после получения окончательного вердикта CAS. В настоящее время процедура по отношению к спортсменке касается только временного отстранения.

Дело российской фигуристки будет рассматриваться на выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) до начала личного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (15 февраля).

Напомним, Валиева помогла сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграть "золото" в командном турнире. Россиянка приняла участие и в короткой, и в произвольной программе. Сборную ОКР могут лишить "золота", а решение по этому делу будет принято после вердикта CAS. К слову, на Олимпиаде-2022 до сих пор не наградили медалистов в командном первенстве, хотя соревнования прошли 7 февраля.

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Олимпиаде в Пекине спортсменка Анастасия Мишина, являющаяся представительницей сборной ОКР, после победы выругалась прямо на камеру.