Укр

Олимпиада-2022: медальный зачет зимних Игр в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине Новость обновлена 02 февраля 2022, 18:44
Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится помпезная церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, которая ознаменует старт главных спортивных соревнований года.

Более 4000 спортсменов из 95 стран мира будут определять лучших в 7 видах спорта (15 дисциплинах). На стадионах и открытых аренах Китая олимпийцы разыграют 109 комплектов медалей.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр в Пекине (обновляется)

Добавим, что первые награды на ОИ-2022 разыграют 5 февраля.

Больше всего спортсменов в Китай отправили американцы, которые могут похвастаться делегацией из 223 спортсменов. Украинцев будет всего 45 (что на 12 человек больше, чем на прошлых ОИ). "Желто-синие" впервые будут представлены во фристайле (смешанные команды, акробатика), а также в женском бобслее (монобоб).

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане украинцы добыли лишь одну медаль — "золото" в активе фристайлиста Александра Абраменко. Наша сборная тогда заняла 22-е общекомандное место.

Отметим, за ходом Игр в Пекине можно следить по ТВ и не только. Букмекеры считают, что украинцы не смогут выиграть на Играх ни единой медали. Такого мнения придерживаются и аналитики.

Перед стартом Олимпиады Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам не фотографироваться с россиянами. В РФ это вызвало истерику, а вот организаторы все равно буду усаживать атлетов двух соседних стран рядом. Министр Вадим Гутцайт отметил, что запрета на фото никакого нет, а есть лишь рекомендация.

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#Олимпиада 2022
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