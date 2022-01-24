Укр

Олимпиада-2022: букмекеры сделали катастрофический прогноз для Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Олимпийская сборная Украины Новость обновлена 24 января 2022, 13:27
Олимпийская сборная Украины

Специалисты не верят в наших спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля, станут для украинских болельщиков разочарованием, ведь шансов хотя бы на одну медаль у нашей команды не так много.

Такой прогноз сделала букмекерская компания favbet.

Аналитики в специальном прогнозе просчитали вероятность выиграть сборной Украины хотя бы одну медаль на ближайших Играх. Специалисты считают, что "Желто-синие", вероятно, останутся без медалей на Олимпиаде-2022. Коэффициент на отсутствие медалей у наших спортсменов — 1,70 (вероятность около 58%). Кроме того, букмекеры просчитали вероятность того, что украинцы возьмут минимум одну медаль — коэффициент 2,08 (около 48%). Таким образом, шансы на медаль у нашей команды меньше, чем на отсутствие наград.

Прогноз букмекеров на количество медалей сборной Украины на Олимпиаде в Пекине
Прогноз букмекеров на количество медалей сборной Украины на Олимпиаде в Пекине

Отметим, в своем прогнозе аналитический портал gracenote опубликовал свою версию медального зачета Игр-2022. Сборная Украины в нем осталась без медалей.

На прошлой зимней Олимпиаде сборная Украины заняла 21-е место в медальном зачете благодаря одной золотой медали фристайлиста Александра Абраменко.

Медальный зачет Олимпиады-2018
Медальный зачет Олимпиады-2018

Напомним, Игры в Пекине стартуют 4 февраля года и продлятся до 20 февраля. На соревнования допустят лишь избранных болельщиков, а вот ряд стран объявили дипломатический бойкот Играм. К слову, украинским спортсменам придется соблюдать особые правила поведения в Китае.

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