Олімпіада-2022: букмекери зробили катастрофічний прогноз для України

Фахівці не вірять у наших спортсменів.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні, що розпочнуться 4 лютого, стануть для українських уболівальників розчаруванням, адже шансів хоча б на одну медаль у нашої команди не так багато.

Такий прогноз зробила букмекерська компанія FavBet.

Аналітики у спеціальному прогнозі прорахували можливість виграти збірній України хоча б одну медаль на найближчих Іграх. Фахівці вважають, що "Жовто-сині", певно, залишаться без медалей на Олімпіаді-2022. Коефіцієнт на відсутність нагород у наших спортсменів – 1,70 (імовірність близько 58%). Крім того, букмекери прорахували ймовірність того, що українці візьмуть щонайменше одну медаль — коефіцієнт 2,08 (близько 48%). Таким чином, шанси на медаль у нашої команди є меншими, ніж на відсутність нагород.

Прогноз букмекерів на кількість медалей збірної України на Олімпіаді у Пекіні

Зазначимо, що у своєму прогнозі аналітичний портал gracenote опублікував свою версію медального заліку Ігор-2022. Збірна України у ньому залишилася без медалей.

Минулої зимової Олімпіади збірна України посіла 21-е місце у медальному заліку завдяки одній золотій медалі фристайліста Олександра Абраменка.

Медальний залік Олімпіади-2018

Нагадаємо, Ігри у Пекіні стартують 4 лютого року та триватимуть до 20 лютого. На змагання допустять лише обраних уболівальників, а ось низка країн оголосили дипломатичний бойкот Іграм. До речі, українським спортсменам доведеться дотримуватися особливих правил поведінки в Китаї.