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Китай вилучив із продажу квитки на Олімпійські ігри

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олімпійські ігри у Пекіні Новина оновлена 19 січня 2022, 17:31
Олімпійські ігри у Пекіні

Але без уболівальників Ігри не залишаться.

Вже на початку лютого у Пекіні (Китай) стартують 24-ті зимові Олімпійські ігри, яким деякі країни світу оголосили дипломатичний бойкот. Уряд Піднебесної до останнього вичікував, що робити з уболівальниками на Олімпіаді і в результаті ухвалив рішення.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

За інформацією джерела, на Олімпіаді та Паралімпіаді 2022 року не буде відкритого продажу квитків. Натомість влада Китаю запрошуватиме спеціальні групи вболівальників, які суворо дотримуватимуться заходів протидії COVID-19 на стадіонах і не тільки. До таких жорстких заходів організатори вдалися, щоб не наражати спортсменів, які борються за нагороди, на додатковий ризик.

Зазначимо, спочатку планувалося, що закордонних уболівальників не допустять на трибуни. Передбачалося, що відвідати Ігри змогли б мешканці Китаю.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 по 13 березня 2022 року. Україні прогнозують повне фіаско на Олімпіаді у Пекіні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у збірній Росії з біатлону перед Іграми.

Теги:
#Олімпійські ігри #Олімпіада-2022 #Пекін-2022
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