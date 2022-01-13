У збірній Росії скандал перед Олімпіадою

Тренера команди РФ з біатлону звинувачують у порушенні режиму.

Старшого тренера збірної Росії в жіночій команді з біатлону Михайла Шашилова можуть звільнити найближчим часом.

Відповідна інформація з’явилася на сайті "СЕ".

За інформацією джерела, на найближчому засіданні Союзу біатлоністів Росії (СБР) може бути порушено питання про звільнення тренера. Вся справа через "часті випадки порушення режиму з його боку". У чому конкретно завинив Шушилов не повідомляється. Додамо, що про "порушення режиму" Шушилова стало відомо через компрометуючі відео, якими спортсмени та тренери ділилися між собою.

Нагадаємо, що тренер керує жіночою командою РФ із травня 2020 року.

Примітно, що скандал спалахнув прямо перед Олімпійськими іграми, які стартують уже у лютому. Це, напевно, позначиться на результатах команди.

Зазначимо, віцепрезидент СБР Олексій Нуждов у коментарі для видання "Чемпіонат" заявив, що на найближчі збори СБР питання про звільнення тренера не стоїть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська біатлоністка осоромилася на Кубку світу.