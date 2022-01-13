Рус

У збірній Росії скандал перед Олімпіадою

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Михайло Шашилов Новина оновлена 13 січня 2022, 15:02
Михайло Шашилов

Тренера команди РФ з біатлону звинувачують у порушенні режиму.

Старшого тренера збірної Росії в жіночій команді з біатлону Михайла Шашилова можуть звільнити найближчим часом.

Відповідна інформація з’явилася на сайті "СЕ".

За інформацією джерела, на найближчому засіданні Союзу біатлоністів Росії (СБР) може бути порушено питання про звільнення тренера. Вся справа через "часті випадки порушення режиму з його боку". У чому конкретно завинив Шушилов не повідомляється. Додамо, що про "порушення режиму" Шушилова стало відомо через компрометуючі відео, якими спортсмени та тренери ділилися між собою.

Нагадаємо, що тренер керує жіночою командою РФ із травня 2020 року.

Примітно, що скандал спалахнув прямо перед Олімпійськими іграми, які стартують уже у лютому. Це, напевно, позначиться на результатах команди.

Зазначимо, віцепрезидент СБР Олексій Нуждов у коментарі для видання "Чемпіонат" заявив, що на найближчі збори СБР питання про звільнення тренера не стоїть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська біатлоністка осоромилася на Кубку світу.

Теги:
#Олімпійські ігри #Біатлон #Олімпіада-2022 #Збірна Росії з біатлону #Пекін-2022
Поки що у пріоритетах Кремля залишається дипломатія
Новини Росії
Путіну запропонували "покласти край" питанню з Україною і говорять про важкий сценарій: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поки що у пріоритетах Кремля залишається дипломатія
Путіну запропонували "покласти край" питанню з Україною і говорять про важкий сценарій: що відомо
Дата публікації
Категорія
З вікон виривався дим
5 поверхів у диму, сотні студентів евакуйовано: у Харкові горів найбільший виш міста (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Промисловість підіймає ціни на товари
На українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін
Дата публікації
Категорія
Дівчина мала зв’язок із одруженим чоловіком
Боявся, що дізнається дружина: у загадковому вбивстві дівчини на Закарпатті з’явився підозрюваний (фото)
Дата публікації
Категорія
Влітку хлопцю мало виповнитися 29 років
Був душею компанії: Миколаївщина прощається із загиблим на Донбасі солдатом (фото)