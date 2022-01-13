В сборной России скандал перед Олимпиадой

Тренера команды РФ по биатлону обвиняют в нарушении режима.

Старший тренер сборной России в женской команде по биатлону Михаил Шашилов может быть уволен в ближайшее время.

Соответсвующая информация появилась на сайте "СЭ".

По информации источника, на ближайшем заседании Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос об увольнении тренера. Все дело из-за "участившихся случаях нарушения режима с его стороны". В чем конкретно провинился Шушилов не сообщается. Добавим, что о "нарушениях режима" Шушилова стало известно из-за компрометирующих видео, которыми спортсмены и тренеры делились между собой.

Напомним, что тренер руководит женской командой РФ с мая 2020 года.

Примечательно, что скандал разгорелся прямо перед Олимпийским играми, которые стартуют уже в феврале. Это явно скажется на результатах команды.

Отметим, вице-президент СБР Алексей Нуждов в комментарии для издания "Чемпионат" заявил, что на ближайшем собрании СБР вопрос об увольнении тренера не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская биатлонистка оконфузилась на Кубке мира.