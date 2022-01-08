"Не могла дорахувати до двох": російська біатлоністка зганьбилася на Кубку світу

Спортсменка з РФ потрапила у дивну ситуацію.

Російська біатлоністка Уляна Нігматулліна (Кайшева) під час спринтерських перегонів на 5-му етапі Кубку світу з біатлону пробігла на один штрафний круг менше, ніж належало.

Своїми думками щодо цього спортсменка поділилася з виданням "Чемпіонат".

Під час гонки Нігматулліна вирішила просто не бігти на одне штрафне коло. За це організатори нагородили її двохвилинним штрафом. Після змагань, на яких росіянка посіла 82-е місце, Уляна заявила, що забула про штрафне коло і припустилася такої помилки через дурість.

Під час спринту в Оберхофі росіянка допустила два промахи на стрільбі з лежачого положення й один — на стійці.

"Я просто відволікалася під час рахунку штрафних кіл — це безглуздо, я визнаю. Просто по дурості так вийшло. Бачила кількість незакритих мішеней і знала, що потрібно пробігти два кола, і я була впевнена, що пробігла їх, але, схоже, такий був стан, що обрахувалась і не змогла дорахувати до двох", — розповіла Уляна.

Додамо, перемогу у спринті здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд, другий результат в Анни Соли з Білорусі, а третій – у француженки Жюлья Сімон.

Результати спринтерських перегонів в Оберхофі

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