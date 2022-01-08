Укр

"Не могла досчитать до двух": российская биатлонистка опозорилась на Кубке мира

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ульяна Нигматуллина Новость обновлена 08 января 2022, 10:45
Ульяна Нигматуллина

Спортсменка из РФ попала в странную ситуацию.

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) во время спринтерской гонки на 5-м этапе Кубка мира по биатлону пробежала на один штрафной круг меньше, чем положено.

Своими мыслями по этому поводу спортсменка поделилась с изданием "Чемпионат".

Во время гонки Нигматуллина решила просто не бежать штрафной круг. За это организаторы наградили ее двухминутными штрафом. После соревнований, на которых россиянка заняла 82-е место, Ульяна заявила, что забыла про штрафной круг и допустила такую ошибку из-за глупости.

Во время спринта в Оберхофе россиянка допустила два промаха на "лежке" и один — на стойке.

"Я просто отвлекалась во время счета штрафных кругов — это глупо, я признаю. Просто по глупости так получилось. Видела количество незакрытых мишеней и знала, что нужно пробежать два круга, и я была уверена, что пробежала их, но, похоже, такое было состояние, что обсчиталась и не смогла досчитать до двух", — рассказала Ульяна.

Добавим, победу в спринте завоевала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, второй результат у Анны Солы из Беларуси, а третий — у француженки Жюлья Симон.

Результаты спринтерской гонки в Оберхофе
Результаты спринтерской гонки в Оберхофе

Ранее "Телеграф" сообщал о забавном фейле российских биатлонистов на Кубке мира.

Теги:
#Биатлон #Сборная России по биатлону
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