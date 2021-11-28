Российский биатлонист опозорился на Кубке мира

Дело даже не в результате.

Известный российский биатлонист Евгений Гараничев оконфузился на старте спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Об этом заявил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире Матч ТВ.

Комментатор заявил, что российский биатлонист забыл палки, из-за чего он потерял больше 30 секунд уже на старте. Примечательно, что Евгений уже второй раз умудрился опоздать на гонку. Ранее он как-то попал в подобную историю в гонке преследования.

"Гараничев опоздал на старт. Он действительно забыл палки, и 116-й номер стартовал за 117-м, потеряв секунд 35. То есть он опоздал на старт, потому что забыл взять палки! Вот спортсмены уровня национальной сборной! Молодцы! Евгений второй раз опаздывает: то в пасьюте не пришел, то сегодня", — цитирует Губерниева "Чемпионат".

Добавим, что победу в мужском спринте одержал швед Себастьян Самуэльссон, второе место занял Ветле-Сьястад Кристиансен из Норвегии, а третье время показал еще один норвежец Йоханнес Тингнес Бе. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный (21-е место). Гараничев финишировал со 113-м результатом.

Результаты мужской спринтерской гонки в Эстерсунде:

1. Себастьян Самуэльссон (0+0) 22:33,5

2. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0) +11,8

3. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) +12,2

…

21. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:19,8

24. Антон Дудченко (0+1) +1:21,0

52. Богдан Цымбал (0+1) +2:04,9

88. Андрей Доценко (1+0) +3:00,1

106. Денис Насыко (2+2) +3:30,0

Женская спринтерская гонка также состоялась 28 ноября. Украинки оказались за пределами первой двадцатки.

Результаты женской спринтерской гонки в Эстерсунде:

1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5

2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4

…

24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1

44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Ранее "Телеграф" сообщал, что Валя Семеренко стала лучшей из украинок в первой гонке сезона.