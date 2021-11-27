Укр

Валентина Семеренко стала лучшей среди украинок в дебютной гонке сезона на Кубке мира по биатлону

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Валентина Семеренко Новость обновлена 27 ноября 2021, 14:40
Валентина Семеренко

И это лишь с одним промахом

В шведском Остерсунде завершилась первая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону. Открыли программы этапа женщины, которые бежали 15 километров в индивидуальной гонке.

Лучший результат среди украинок показала Валентина Семерененко, которая с одной штрафной минутой показала 17-е время, уступив лидеру более трех минут. Юлия Джима с тремя минутами штрафа стала 22-й, проиграв три минуты и 27 секунды.

Остальные украинки выступили куда хуже: Анастасия Меркушина с тремя штрафными минутами стала аж 71-й, а Екатерина Бех с семью промахами — 106-й.

Ирина Варвинец из-за вируса пропустила старт, хотя изначально и была заявлена в списке участников. Напомним, в индивидуальной гонке, в отличие от других дисциплин, за промах спортсмены наказываются минутой штрафа.

В воскресенье девушки пробегут спринт 7.5 км, а в субботу в 15.45 по киевскому времени на старт выйдут мужчины, чтобы определить сильнейшего также в "индивидуалке".

Как ранее сообщал "Телеграф", определился состав мужской сборной Украины на первые этапы Кубка мира.

Теги:
#Биатлон #Юлия Джима #Валентина Семеренко
Президент Украины Владимир Зеленский
Политика
"Зеленский вел себя с позиции хозяина": главные выводы по итогам пресс-марафона президента
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
"Зеленский вел себя с позиции хозяина": главные выводы по итогам пресс-марафона президента
Дата публикации
Категория
Масштабы разрушения поражают
Стало известно о первой жертве и пострадавших от взрыва многоэтажки под Николаевом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
В декабре вырастут соцстандарты для украинцев
От пенсии до зарплаты: в декабре украинцы будут получать больше
Дата публикации
Категория
Власти США встретятся с НАТО для обсуждения поддержки Украины
США планируют ответ на российскую угрозу Украине: есть два варианта
Дата публикации
Категория
Омикрон-вариант COVID-19 пока изучается медиками
Может быть "печалька": доктор указал на тревожный момент с новым штаммом COVID-19