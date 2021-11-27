Валентина Семеренко стала лучшей среди украинок в дебютной гонке сезона на Кубке мира по биатлону
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И это лишь с одним промахом
В шведском Остерсунде завершилась первая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону. Открыли программы этапа женщины, которые бежали 15 километров в индивидуальной гонке.
Лучший результат среди украинок показала Валентина Семерененко, которая с одной штрафной минутой показала 17-е время, уступив лидеру более трех минут. Юлия Джима с тремя минутами штрафа стала 22-й, проиграв три минуты и 27 секунды.
Остальные украинки выступили куда хуже: Анастасия Меркушина с тремя штрафными минутами стала аж 71-й, а Екатерина Бех с семью промахами — 106-й.
Ирина Варвинец из-за вируса пропустила старт, хотя изначально и была заявлена в списке участников. Напомним, в индивидуальной гонке, в отличие от других дисциплин, за промах спортсмены наказываются минутой штрафа.
В воскресенье девушки пробегут спринт 7.5 км, а в субботу в 15.45 по киевскому времени на старт выйдут мужчины, чтобы определить сильнейшего также в "индивидуалке".
Как ранее сообщал "Телеграф", определился состав мужской сборной Украины на первые этапы Кубка мира.
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