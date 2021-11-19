Укр

Определился состав мужской сборной Украины по биатлону на первые этапы Кубка мира

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Пидручный - в составе Новость обновлена 19 ноября 2021, 11:28
Дмитрий Пидручный - в составе

Пока известны имена троих биатлонистов

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра на пресс-конференции назвал троих спортсменов, которые выступят на первых этапах Кубка мира.

Как сообщает "Трибуна", в список попали Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Имена еще двух биатлонистов будут озвучены в ближайшее время, приглашение в сборную получат представители резервного состава.

Также Санитра сообщил, что на первом этапе точно не выступит один из лидеров украинской команды — Артем Прима.

Первый этап Кубка мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. В программе соревнований запланированы спринтерская гонка и "индивидуалка".

Как ранее сообщал "Телеграф", определился состав и женской национальной сборной на первые три этапа нового сезона. Речь идет о Юлии Джиме, Вите и Валентине Семеренко, Елене Билосюк (Пидгрушной), Инне Петренко (Варвинец) и Анастасии Меркушиной. Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец сразу уточнил, что биатлонисток будут подбирать отдельно под гонки, где им удобнее выступать.

Теги:
#Дмитрий Пидручный #Мужская сборная Украины по биатлону #Богдан Цымбал #Антон Дудченко
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