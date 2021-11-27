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Валентина Семеренко стала кращою серед українок у дебютній гонці сезону на Кубку світу з біатлону

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Валентина Семеренко Новина оновлена 27 листопада 2021, 14:40
Валентина Семеренко

І це лише з одним промахом

У шведському Остерсунді завершилася перша гонка нового сезону Кубка світу з біатлону. Відкрили програми етапу жінки, які бігли 15 кілометрів у індивідуальній гонці.

Найкращий результат серед українок показала Валентина Семерененко, яка з однією штрафною хвилиною показала 17-й час, поступившись лідерові понад три хвилини. Юлія Джима з трьома хвилинами штрафу стала 22-ою, програвши три хвилини та 27 секунди.

Решта українок виступила набагато гірше: Анастасія Меркушина з трьома штрафними хвилинами стала аж 71-ою, а Катерина Бех із сімома промахами — 106-ою.

Ірина Варвінец через вірус пропустила старт, хоча спочатку і була заявлена у списку учасників. Нагадаємо, в індивідуальних перегонах, на відміну від інших дисциплін, за промах спортсмени караються хвилиною штрафу.

У неділю дівчата пробіжать спринт 7.5 км, а в суботу о 15.45 за київським часом на старт вийдуть чоловіки, щоб визначити найсильнішого також у "індивідуалці".

Як раніше повідомляв Телеграф, визначився склад чоловічої збірної України на перші етапи Кубка світу.

Теги:
#Біатлон #Юлія Джима #Валентина Семеренко
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