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Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на перші етапи Кубка світу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Дмитро Підручний – у складі Новина оновлена 19 листопада 2021, 11:28
Дмитро Підручний – у складі

Поки що відомі імена трьох біатлоністів

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра на прес-конференції назвав трьох спортсменів, які виступатимуть на перших етапах Кубка світу.

Як повідомляє "Трибуна", до списку потрапили Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Імена ще двох біатлоністів буде озвучено найближчим часом, запрошення до збірної отримають представники резервного складу.

Також Санітра повідомив, що на першому етапі точно не виступить один із лідерів української команди – Артем Пріма.

Перший етап Кубка світу стартує 27 листопада у шведському Естерсунді. У програмі змагань заплановані спринтерські перегони та "індивідуалка".

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначився склад та жіночої національної збірної на перші три етапи нового сезону. Йдеться про Юлію Джиму, Віту та Валентину Семеренка, Олену Білосюк (Підгрушну), Інну Петренко (Варвинець) та Анастасію Меркушиної. Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець одразу уточнив, що біатлоністок підбиратимуть окремо під гонки, де їм зручніше виступатимуть.

Теги:
#Дмитро Підручний #Чоловіча збірна України з біатлону #Богдан Цимбал #Антон Дудченко
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