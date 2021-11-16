Став відомий склад жіночої збірної України на перші етапи Кубка світу з біатлону

У списку – Олена Білосюк.

Головний тренер збірної жіночої України Урош Велепець в інтерв’ю "Супільному" назвав склад команди на перші етапи Кубка світу.

За словами словенського фахівця, у першому триместрі за п’яти квот на гонки їздитимуть шість спортсменок. Йдеться про Юлію Джиму, Віту та Валентину Семеренка, Олену Білосюк (Підгрушну), Інну Петренко (Варвинець) та Анастасію Меркушиної. Велепець одразу уточнив, що біатлоністок підбиратимуть окремо під гонки, де їм зручніше виступати.

Не виключено, що протягом етапів Кубка світу до основної команди приєднатися і Катерина Бех.

Також відомо, що на етапах Кубка IBU (другого за значимістю турніру) виступатимуть Дар’я Блашко, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна та Ганна Кривоніс.

Хто представить Україну у чоловічих змаганнях, наразі невідомо. Перший етап Кубка світу стартує 27 листопада у шведському Естерсунді.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у вересні цього року сестри Семеренко втратили маму. Повідомляється, що мама спортсменок померла через ускладнення, пов’язані з коронавірусом.