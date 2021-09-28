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Олімпійські чемпіонки Семеренко втратили маму

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Сестри Семеренко і їх мама Ганна Новина оновлена 28 вересня 2021, 11:05
Сестри Семеренко і їх мама Ганна

Не стало Ганни Семеренко.

У понеділок, 27 вересня, перестало битися серце Ганни Василівни Семеренко, матері прославлених українських біатлоністок-сестер Валі та Віти Семеренко.

Про це повідомляє Федерація біатлону України на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що мама спортсменок померла через ускладнення, пов’язані з Сovid-19. У федерації висловили глибокі співчуття біатлоністкам і їх рідним у зв’язку з непоправною втратою.

"Федерація біатлону України та адміністрація сайту висловлюють глибокі співчуття Віті, Валі і всім рідним і близьким. Земля пухом …" — говорить повідомлення від ФБУ.

Сестри також повідомили про смерть мами на своїх сторінка в Instagram:

Валентина Семеренко повідомила про смерть матері
Валентина Семеренко повідомила про смерть матері
Віта Семеренко повідомила про смерть матері
Віта Семеренко повідомила про смерть матері

Крім того, Віта розповіла, коли відбудеться церемонія прощання.

Валя і Віта Семеренко є багаторазовими призерами Кубка світу, чемпіонатів світу та Європи з біатлону. Вершиною кар’єри сестер є олімпійське "золото" в Сочі, де вони піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу після перемоги в жіночій естафеті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть одного з кращих англійських футболістів в історії.

Теги:
#Віта Семеренко #Біатлон #Валя Семеренко
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