Олімпійські чемпіонки Семеренко втратили маму

Не стало Ганни Семеренко.

У понеділок, 27 вересня, перестало битися серце Ганни Василівни Семеренко, матері прославлених українських біатлоністок-сестер Валі та Віти Семеренко.

Про це повідомляє Федерація біатлону України на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що мама спортсменок померла через ускладнення, пов’язані з Сovid-19. У федерації висловили глибокі співчуття біатлоністкам і їх рідним у зв’язку з непоправною втратою.

"Федерація біатлону України та адміністрація сайту висловлюють глибокі співчуття Віті, Валі і всім рідним і близьким. Земля пухом …" — говорить повідомлення від ФБУ.

Сестри також повідомили про смерть мами на своїх сторінка в Instagram:

Валентина Семеренко повідомила про смерть матері

Віта Семеренко повідомила про смерть матері

Крім того, Віта розповіла, коли відбудеться церемонія прощання.

Валя і Віта Семеренко є багаторазовими призерами Кубка світу, чемпіонатів світу та Європи з біатлону. Вершиною кар’єри сестер є олімпійське "золото" в Сочі, де вони піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу після перемоги в жіночій естафеті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть одного з кращих англійських футболістів в історії.