Олімпійські чемпіонки Семеренко втратили маму
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Не стало Ганни Семеренко.
У понеділок, 27 вересня, перестало битися серце Ганни Василівни Семеренко, матері прославлених українських біатлоністок-сестер Валі та Віти Семеренко.
Про це повідомляє Федерація біатлону України на своєму офіційному сайті.
Повідомляється, що мама спортсменок померла через ускладнення, пов’язані з Сovid-19. У федерації висловили глибокі співчуття біатлоністкам і їх рідним у зв’язку з непоправною втратою.
"Федерація біатлону України та адміністрація сайту висловлюють глибокі співчуття Віті, Валі і всім рідним і близьким. Земля пухом …" — говорить повідомлення від ФБУ.
Сестри також повідомили про смерть мами на своїх сторінка в Instagram:
Крім того, Віта розповіла, коли відбудеться церемонія прощання.
Валя і Віта Семеренко є багаторазовими призерами Кубка світу, чемпіонатів світу та Європи з біатлону. Вершиною кар’єри сестер є олімпійське "золото" в Сочі, де вони піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу після перемоги в жіночій естафеті.
Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть одного з кращих англійських футболістів в історії.
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