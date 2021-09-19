Помер найкращий бомбардир в історії чемпіонату Англії

Не стало великого Джиммі Грівза.

У неділю, 19 вересня, перестало битися серце легендарного англійського футболіста Джиммі Грівза.

Про це повідомляє прес-служба "Тоттенхема" в twitter.

Колишній футболіст збірної Англії Грівз помер у віці 81 року.

"Він міг похизуватися бездоганним контролем м’яча, відмінним балансом і такою холоднокровністю перед воротами, що практично не втрачав можливості для взяття воріт. Ми дуже засмучені, дізнавшись про смерть великого Джиммі Грівза. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині та друзям Джиммі в цей сумний час", — говорить повідомлення "Шпор".

Джиммі Грівз найбільш відомий за свої виступи в "Тоттенхемі" в 60-х роках минулого століття. Крім того, він грав за "Челсі", "Вест Хем", "Мілан", "Брентвуд Таун", "Челмсфорд Сіті", "Барнет" і "Вудфорд Таун". На його рахунку 357 голів у вищому дивізіоні чемпіонату Англії, що є рекордом досі. Крім того, Джиммі — кращий бомбардир в історії "Тоттенхема" (266 голів).

У 1966 році Джиммі Грівз разом зі збірною Англії виграв домашній чемпіонат світу з футболу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть футболіста ПСЖ, який пролежав у комі майже 40 років.