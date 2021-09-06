Помер футболіст "ПСЖ", який майже 40 років провів в комі після травми на полі (фото)

Через помилку медика банальний розрив зв’язок став для Жан-П’єра Адамса фатальним

У Франції поблизу Ніцци в понеділок, 6 вересня, помер екс-футболіст "Парі Сен-Жермен" Жан-П’єр Адамс, який більшу частину свого життя провів у комі.

Про це повідомила прес-служба французького Національного союзу футболістів-професіоналів (UNFP).

Жан-П’єра Адамса не стало на 74-му році життя, проте останні 39 років він пробув в комі після травми і фатальної помилки медика.

Адамс до 1982 року грав за відомі французькі клуби

Відомо, що талановитий спортсмен, який грав в клубах "Ніцца" і "ПСЖ", в 1982 році отримав на полі розрив зв’язок. Швидка відвезла футболіста в Ліонську клініку, але по нещасливій випадковості її персонал якраз влаштував страйк. Нескладну операцію довелося виконувати стажеру, який через недосвідченість ввів Адамсу летальну дозу знеболюючого.

Футболіста врятували, проте з коми він так і не вийшов. Півтора року він пробув у лікарні, після чого його в несвідомому стані перевезла додому дружина, яка доглядала за Адамсом до кінця його днів.

Відзначимо, що стажера, який тоді оперував футболіста, покарали місяцем умовного терміну і штрафом в 750 євро. А ім’ям Жан-П’єра Адамса назвали стадіони в муніципалітетах Коркійруа, Катійон-сюр-Самбр і Даммарі-ле-Ліс.

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