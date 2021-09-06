Укр

Умер футболист "ПСЖ", который почти 40 лет провел в коме после травмы на поле (фото)

Автор
Е. Волкова
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Жан-Пьер Адамс получил профессиональную травму и неквалифицированную помощь, после которой больше не пришел в сознание Новость обновлена 06 сентября 2021, 17:01
Жан-Пьер Адамс получил профессиональную травму и неквалифицированную помощь, после которой больше не пришел в сознание

Из-за ошибки медика банальный разрыв связок стал для Жан-Пьера Адамса роковым

Во Франции близ Ниццы в понедельник, 6 сентября, скончался экс-футболист "Пари Сен-Жермен" Жан-Пьер Адамс, который большую часть своей жизни провел в коме.

Об этом сообщила пресс-служба французского Национального союза футболистов-профессионалов (UNFP).

Жан-Пьера не стало на 74-м году жизни, однако последние 39 лет он пробыл в коме после травмы и фатальной ошибки медика.

Адамс до 1982 года играл за известные французские клубы
Адамс до 1982 года играл за известные французские клубы

Известно, что талантливый спортсмен, который играл в клубах "Ницца", "Ним" и "ПСЖ", в 1982 году получил на поле разрыв связок. Скорая отвезла футболиста в лионскую клинику, но по несчастливой случайности ее персонал как раз устроил забастовку. Несложную операцию пришлось выполнять стажеру, который по неопытности ввел Адамсу летальную дозу обезболивающего. 

Футболиста спасли, однако из комы он так и не вышел. Полтора года он пробыл в больнице, после чего его в бессознательном состоянии перевезла домой супруга, которая ухаживала за Адамсом до конца его дней. 

Отметим, что стажера, который тогда оперировал футболиста, наказали всего месяцем условного срока и штрафом в 750 евро. А именем Жан-Пьера Адамса назвали стадионы в муниципалитетах Коркийруа, Катийон-сюр-Самбр и Даммари-ле-Лис.

Ранее мы сообщали, что в Афганистане погиб футболист молодежной сборной страны, который отчаянно пытался улететь из горячей точки.

Также мы писали, что в Бурштыне в ДТП погиб известный украинский футболист.

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