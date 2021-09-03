19-летний футболист погиб из-за обрыва лифта

В лифте, где случилась трагедия, было 16 человек

В городе Атланта в штате Вирджиния (США) начинающий футболист Джамаркус Макфарланд, которому было всего 19 лет, погиб из-за обвала лифта.

Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает "Atlanta Journal-Constitution".

Известно, что лифт, в котором ехал погибший парень, рухнул и застрял между вторым и третьим этажом.

Спасатели не могли открыть лифт в течение часа. За это время юноша потерял сознание и умер.

Друзья погибшего футболиста заявили, что причиной трагедии является состояние лифта. Менеджер говорит, что дело может быть даже не в техническом состоянии, а в том, что в лифте было 16 человек, количество которых превысило разрешенное.

О погибшем парне известно, что он только в августе 2021 года начал заниматься футболом в академии Атланты. Там подростки перед тем, как вступить в колледж, участвуют в образовательной и спортивной программах.

Для Макфарланд было мечтой стать известным футболистом и профессионалом своего дела, но теперь ему так и не удастся этого сделать.

Что касается состояния лифта, он имел некоторые проблемы в работе. Его должны были проверить в августе 2020 года, но сделали это или нет, неизвестно.

"Мы знали, что когда-то подобное произойдет. Но не знали, что это заберет жизнь одного из наших товарищей по команде", — сказал Брайсон Гроув, который играл в одной команде с погибшим парнем.

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