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В Беларуси трагически погиб нигерийский футболист

В Беларуси трагически погиб нигерийский футболист
Обновлено 13:17 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter VitebskFc

Нигерийский форвард "Витебска" Кельвин Оденигбо трагически погиб рядом с деревней Новоселки (Витебский район, Беларусь). Об этом сообщает by.tribuna.com.

19-летний боксер умер после боя на чемпионате мира

По информации источника, 20-летний нападающий утонул в озере Белое рядом с деревней.

Оденигбо перебрался в "Витебск" из чемпионата Нигерии, где он выступал за второлиговый NAF Rockets. За белорусский клуб форвард провел четыре матча и отдал одну результативную передачу. "Витебск" после 11 туров набрал 18 очков и идет шестым в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время празднования чемпионства "Атлетико" в Мадриде умер молодой фанат.

"Телеграф" напоминает, что весной 2021 года умер капитан английского клуба.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Беларусь, Футбол, ФК Витебск.
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