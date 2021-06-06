В Беларуси трагически погиб нигерийский футболист

Нигерийский форвард "Витебска" Кельвин Оденигбо трагически погиб рядом с деревней Новоселки (Витебский район, Беларусь). Об этом сообщает by.tribuna.com.

По информации источника, 20-летний нападающий утонул в озере Белое рядом с деревней.

Оденигбо перебрался в "Витебск" из чемпионата Нигерии, где он выступал за второлиговый NAF Rockets. За белорусский клуб форвард провел четыре матча и отдал одну результативную передачу. "Витебск" после 11 туров набрал 18 очков и идет шестым в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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